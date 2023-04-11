6 قتلى بانهيار مبنى في مرسيليا

المصدر: الوكالات

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ارتفعت إلى ستة قتلى، أمس، حصيلة ضحايا مبنى انهار ليل السبت-الأحد، على الأرجح من جرّاء انفجار ناجم عن تسرّب للغاز، في وسط مرسيليا (جنوبي فرنسا)، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملياتها، بحثاً عن ناجين محتملين.

وقال وزير المدينة والإسكان، أوليفييه كلاين، خلال مؤتمر صحافي عقد في موقع المأساة «تمّ العثور على أربع جثث، هذا أمر رهيب ومؤلم». ولم تحدّد السلطات بعد هويات ضحايا المبنى الذي أعقب انهيار اشتعال حريق ضخم.

من جهته، أكّد نائب رئيس بلدية مرسيليا، يانيك أوهانييسيان، أنّ طواقم الإنقاذ تأمل في العثور على ناجين محتملين. وقال «حتى اللحظة الأخيرة، سنعتقد أنّه من الممكن (العثور على ناجين)، حتى لو تضاءلت الفرص». ولا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين منذ انهار المبنى الواقع في وسط ثاني كبرى المدن الفرنسية، بالقرب من حيّ معروف بحاناته ومطاعمه.

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