5 قتلى بإطلاق نار في لويفيل الأمريكية

المصدر: (كنتاكي - رويترز)

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قالت إدارة شرطة مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، إن خمسة لقوا حتفهم، وأصيب ستة آخرون، في إطلاق نار وقع أمس، في مصرف بوسط المدينة. وذكرت الشرطة في بيان، عقب تأكيد وقوع الهجوم، مطلق النار قُتل، دون الخوض في التفاصيل. ولم يتضح بعد ما إذا كان المهاجم من بين القتلى الخمسة، وفقاً لـ «رويترز».

وقال بول همفري نائب رئيس شرطة لويفيل للصحافيين «لا نعرف بالضبط ظروف موته في هذا الوقت».

وقالت الشرطة إنها تحركت في غضون دقائق من تلقيها تقارير عن مهاجم في حوالي الساعة (12:30 بتوقيت غرينتش)، في مصرف «أولد ناشيونال بنك»، بالقرب من ملعب سلاجر فيلد للبيسبول، في وسط المدينة، التي يقطنها 625 ألف نسمة. وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، إن وكلاءه اتجهوا إلى مكان الحادث.

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