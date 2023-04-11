قتيل بإطلاق نار في أوريغون الأمريكية

المصدر: أ ب

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أسفر إطلاق نار شارك فيه أحد عناصر شرطة ولاية أوريغون، أمس، عن مقتل شخص وإغلاق جميع المسارات الطرق المتجهة شمالاً من الطريق السريع «إنترستيت 5».

ولم تعلن السلطات سوى القليل من التفاصيل بشأن إطلاق النار الذي وقع في مدينة سالم بولاية أوريغون.

وقالت إدارة النقل في ولاية أوريغون إن الطريق السريع «آي-5» المتجه شمالاً مغلق بسبب نشاط تقوم به الشرطة، إضافة إلى مسار يتجه جنوباً.

وأصدرت شرطة ولاية أوريغون بياناً جاء فيه أن «مشتبهاً فيه توفي»، وأن جندياً متورط في إطلاق النار.

وأحدث الإغلاق الجزئي للطريق السريع الرئيس، الذي يربط بين ولايات كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن، اختناقات مرورية.

وذكرت شرطة ولاية أوريغون أن حركة المرور ستتأثر في المنطقة لعدة ساعات، مشيرةً إلى أن إدارة الشرطة ستقود التحقيق في واقعة إطلاق النار. ولم تحدد السلطات هوية القتيل.

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