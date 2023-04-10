انهيار 7 أبراج كهرباء على طريق سريع في جنوب إفريقيا

المصدر: أ ب

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انهار ما لا يقل عن سبعة أبراج كهرباء هائلة على طريق سريع قرب بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا، ما تسبب في تحطم عدة سيارات، حسبما أفادت سلطات المدينة وخدمات الطوارئ، اليوم.

وقالت خدمات الإسعاف الخاصة «بروميد» إن شخصين أصيبا بجروح متوسطة من جراء تحطم سيارة، ولقيا العلاج في موقع الحادث قبل أن ينقلا إلى المستشفى.

وقال بروميد إن انهيار أحد الأبراج أدى إلى تدلي كابلات الجهد العالي على الطريق السريع بشكل منخفض للغاية، ما أجبر المركبات على الانحراف لتفاديها، ما أدى إلى وقوع حادث.

وقالت بلدية مدينة تشواني، التي تشرف على منطقة بريتوريا الحضرية، إن الأبراج انهارت ليلة الأحد.

ولم يتضح بعد سبب انهيار الأبراج، لكن سيليير برينك، عمدة مدينة تشواني، قال إن هناك احتمالاً قوياً للغاية أن يكون هناك بسبب عمل تخريبي إجرامي.

وأضاف برينك أنه كانت هناك محاولات سابقة لسرقة أجزاء معدنية من قواعد الأبراج. وكان يتعين إصلاح الأبراج، وانقطع التيار الكهربي في مناطق كثيرة شمال وشرق بريتوريا.

وقالت سلطات المدينة إن أطقم الإصلاح تبذل جهداً مضنياً في طقس ممطر، وإنه ليس من تقدير حتى الآن للمدة التي قد تظل هذه المناطق بدون كهرباء طوالها.

وأُغلق جزء من الطريق السريع «إن4»، وهو الطريق الرئيس المؤدي إلى بريتوريا من جهة الشرق.

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