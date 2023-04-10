الشرطة الأمريكية: إصابات عديدة جراء إطلاق نار في لويزفيل

المصدر: أ ب

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أعلنت الشرطة الأمريكية وقوع ”عدة إصابات” عقب إطلاق نار في أحد البنوك وسط مدينة لويزفيل.

وذكرت إدارة شرطة لويزفيل مترو اليوم الاثنين على تويتر إن الأزمة لا تزال قائمة وطلبت من الأفراد الابتعاد عن المنطقة.

وقالت في تغريدة على تويتر ”هناك عدد كبير من الضحايا”. ووصفته الشرطة بأنه ”اعتداء نشط”.

وأكد شهود عيان غادروا المبنى لقناة (دبليو إتش إيه إس- تي في) إنهم سمعوا إطلاق نار داخل المبنى.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عددا كبيرا من سيارات الشرطة.

وقال المراسلون إنهم رأوا أشخاصا يجري نقلهم من مكان الحادث في سيارات الإسعاف.

من جانبه، قال حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير، في تغريدة، إنه كان متوجهاً إلى مكان الحادث. مضيفا: ”أرجوكم صلوا من أجل جميع العائلات المتضررة ومن أجل مدينة لويزفيل”.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) إن عملاءه ردوا أيضا على إطلاق النار. ووقع إطلاق النار في مبنى في شارع إيست ماين يضم بنك أولد ناشيونال على مقربة من ملعب لويزفيل سلوجر فيلد ووترفرونت بارك.

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