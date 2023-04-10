قتلى وجرحى بإطلاق نار في كنتاكي الأمريكية

المصدر: وكالات

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أعلنت مسؤول بالشرطة الأمريكية عن سقوط 5 قتلى وإصابة 6 أشخاص في إطلاق النار في لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية.

وكتبت الشرطة على تويتر "نؤكّد أنّ هناك مهاجماً نشطاً" في وسط المدينة.

وأكّدت الشرطة في تغريدتها تسجيل "عدد من الإصابات" برصاص المهاجم.

من جهتها، قالت وسائل إعلام محليّة إنّ وحدات من الشرطة انتشرت بكثافة في المنطقة.

وأعلن حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير أنّه في طريقه إلى مكان إطلاق النار.

من ناحيته، دعا رئيس بلدية المدينة كريغ غرينبرغ السكّان إلى تجنّب الذهاب إلى المنطقة في الوقت الراهن.

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