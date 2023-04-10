أوكرانيا.. الروس يكثفون القصف ويصلون وسط باخموت

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أمس، عن توجيه ضربة صاروخية عالية الدقة بالقرب من مدينة زابوروجيا دمرت منشأة تخزين فيها 70 ألف طن من الوقود كانت مخصصة لدعم عمليات القوات المسلحة الأوكرانية في دونباس.

وفي منطقة فيليكي بيرلوك التابعة لمقاطعة خاركوف، تم تدمير مركز القيادة المتقدم لمجموعة عمليات القوات الأوكرانية، وفقاً لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

كما نفذ سلاحا الجو والمدفعية، التابعان لمجموعة قوات «الغرب» الروسية على محور كوبيانسك، ضربات استهدفت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أولشانا وإيفانوفكا وتيمكوفكا وكراخمالنو في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في لوهانسك.

وقال حاكم خاركوف أوليه سينيهوبوف إن رجلين لقيا حتفهما في قصف بمدينة كوبيانسك. وأضاف عبر تطبيق تيلغرام إن المدينة ظلت تتعرض للهجوم في وقت لاحق من الأحد حيث استهدفتها القوات الروسية بقاذفات صواريخ متعددة.

وأسفر القصف عن مقتل شخصين خلال الليل، في مدينة زابوريجيا، عاصمة تلك المقاطعة، بحسب سكرتير مجلس المدينة أناتولي كورتيف.

وقال حاكم منطقة زابوريجيا، يوري مالاشكو، إن 18 مجتمعاً محلياً تعرضت للقصف. وأضاف إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة يوم أول من أمس.

معركة باخموت

وتشهد مدينة باخموت الواقعة في منطقة دونيتسك أطول معركة في الحرب المستمرة منذ 13 شهراً. وقال محللون غربيون إن القوات الروسية نجحت في الوصول مؤخراً لوسط المدينة. وقال الكولونيل سيرغي شيريفاتي، المتحدث باسم مجموعة القوات الشرقية الأوكرانية، أمس، إن الجيش الروسي يحرك وحدات النخبة إلى باخموت.

ذكر شيريفاتي أن مجموعة «فاغنر» وهي شركة عسكرية روسية خاصة قاد مقاتلوها الهجوم على باخموت، تكبدت خسائر فادحة وهو ما جعل من الضروري التحرك في وحدات الجيش النظامي، بما في ذلك المظليين وقوات المشاة الميكانيكية.

وبين صباح السبت والأحد، شنت القوات الروسية 40 غارة جوية وأربع ضربات صاروخية و58 هجوماً من قاذفات صواريخ متعددة على أجزاء مختلفة من أوكرانيا، حسبما أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.

ووفقًا لهيئة الأركان العامة، ركزت روسيا هجماتها على مجتمعات مقاطعة دونيتسك في ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا. وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، شن 12 ضربة جوية على مواقع روسية، وأن وحدات الصواريخ والمدفعية قصفت مجموعتين روسيتين ومستودعاً للذخيرة، وموقعاً لنظام دفاع مضاد للطائرات، وخمس محطات حرب إلكترونية.

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