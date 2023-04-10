سيئول تبحث مع واشنطن الوثائق المسربة

المصدر: (سيئول - رويترز)

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قال مسؤول في القصر الرئاسي بكوريا الجنوبية أمس، إن سيئول على علم بالتقارير الإعلامية المتعلقة بتسريب العديد من الوثائق العسكرية الأمريكية السرية وتعتزم مناقشة الولايات المتحدة في القضايا التي أثارتها التسريبات.

وعرضت إحدى الوثائق تفاصيل حول مناقشات خاصة بين كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين حول الضغط الأمريكي على الحليف الآسيوي للمساعدة في إمداد أوكرانيا بالأسلحة وسياسة سيئول القائمة على ألا تفعل ذلك. وقالت الوثيقة إن سيئول على ما يبدو وافقت على بيع قذائف مدفعية لمساعدة واشنطن على تجديد مخزونها من الأسلحة. لكن كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية انتابهم القلق من أن تزود واشنطن أوكرانيا بها.

واستند التقرير جزئياً إلى إشارات مخابرات، ما يعني أن الولايات المتحدة تتجسس على كوريا الجنوبية. ورداً على سؤال عما إذا كانت كوريا الجنوبية تعتزم تقديم احتجاج أو المطالبة بتفسير من واشنطن، قال مسؤول كوري جنوبي إن الحكومة ستراجع الحالات السابقة والقضايا المتعلقة بدول أخرى. وقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إن القانون الكوري الجنوبي، الذي يحظر إمداد الدول المتورطة في نزاعات بالأسلحة، يجعل من الصعب إرسال أسلحة إلى أوكرانيا. ومن المقرر أن يلتقي يون مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 26 أبريل.

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