قتلى في انهيار جليدي بجبال الألب الفرنسية

المصدر: د ب ا

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أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين سقوط أربعة قتلى على الأقل اليوم الأحد جراء انهيار جليدي بجبال الألب، واصفا حصيلة القتلى بأنها مؤقتة.

وقع انهيار جبل أرمانسيت الجليدي في كونتامين - مونتجوي بمقاطعة سافوا العليا، على مسافة 30 كيلومترا تقريبا جنوب غربي شاموني.

لم يذكر وزير الداخلية جيرالد دارمانين أي تفاصيل في تغريدته بشأن الوفيات.

تعد جبال الألب موقعا رئيسيا لقضاء عطلة نهاية أسبوع المتزامنة مع عيد الفصح في فرنسا.

حددت محطة إذاعة ”فرانس بلو” المحلية حجم الانهيار الجليدي بطول 1000 متر (3280 قدما) وعرض 100 متر (328 قدما).

نقلت المحطة عن السلطات المحلية في تونون أنه تم إرسال مروحيتين للمساعدة في عمليات البحث.

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