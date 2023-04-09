غواصة صواريخ أمريكية تبحر للشرق الأوسط

المصدر: واشنطن - أب

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أرسلت البحرية الأمريكية غواصة صواريخ إلى الشرق الأوسط، قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ «توماهوك»، وذلك بحسب ما نشرت وكالة «أسوشيتد برس».

من جانبه، رفض تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس، التعليق على مهمة الغواصة، أو ما أدى إلى إرسالها. إذ نادراً ما تعترف البحرية الأمريكية بموقع الغواصات أو أماكن نشرها.

عبور

وقال هوكينز إن الغواصة، التي تعمل بالطاقة النووية، وكانت تتمركز من كينغز باي في ولاية جورجيا، عبرت قناة السويس، أول من أمس.

وأضاف هوكينز «أنها قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخاً موجهاً للهجوم الأرضي من طراز «توماهوك»، ويتم إرسالها ضمن الأسطول الخامس الأمريكي، للمساعدة في ضمان الأمن والاستقرار البحري الإقليمي».

ويقوم الأسطول الخامس بدوريات في مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 % من إجمالي النفط، ومضيق باب المندب، قبالة اليمن والبحر الأحمر، حتى قناة السويس، الممر المائي المصري الذي يربط الشرق الأوسط بالبحر الأبيض المتوسط.

«توماهوك»

ويمكن لصواريخ «توماهوك» الموجهة، التي تطلق من السفن أو الغواصات، أن تصيب أهدافاً تبعد 2500 كيلومتر.

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