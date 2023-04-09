تشاد تأمر السفير الألماني بمغادرة البلاد

المصدر: (نجامينا - وكالات)

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أعلنت الحكومة التشادية أنها أوعزت للسفير الألماني لديها، جوردون كريكه، بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة بسبب «سلوكه الفظّ»، و«عدم احترامه الممارسات الدبلوماسية».

في قرار قالت مصادر إنه مدفوع بتصريحات لكريكه بشأن تأخّر انتقال تشاد إلى الحكم المدني بعد انقلاب عام 2021. وكتبت وزارة الإعلام التشادية على «تويتر» في وقت متأخر، أول من أمس، بررت خلاله حكومة الدولة، التي يبلغ تعداد سكانها 17 مليون نسمة «الموقف الوقح» و«عدم احترام العادات الدبلوماسية» من جانب السفير الألماني.

فقالت: «قرار الحكومة هذا مدفوع بالموقف الذي يفتقر للكياسة وعدم احترام التقاليد الدبلوماسية».

ولم يتضمن البيان مبرراً آخر لهذه الخطوة، في وقتٍ ترجح خلاله وسائل إعلام محلية، أن السبب في الطرد هو انتقاد السفير للحكومة الانتقالية الحالية. وقال المتحدث باسم الحكومة التشادية، عزيز محمد صالح في بيان، إن الحكومة «تطلب من يان كريستيان غوردون كريكه، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية ألمانيا الاتحادية، مغادرة الأراضي التشادية خلال 48 ساعة».

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