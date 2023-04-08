آلاف الأطباء يعتزمون الإضراب مرة أخرى في إنجلترا

المصدر: أ ب

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أعلنت مسؤولة بهيئة الصحة الوطنية البريطانية "إن إتش إس" اليوم السبت أن إضرابا لأربعة أيام يخطط له عشرات الآلاف من الأطباء في إنجلترا الأسبوع المقبل قد يؤدي إلى تأجيل ربع مليون موعد طبي.

وقالت د. ليلى ماكاي، مديرة السياسات في اتحاد ”إن إتش إس” إن التأثير المتوقع سيكون أكبر بكثير من تأثير إضراب لثلاثة أيام قام به الأطباء الشهر الماضي وأدى إلى تأجيل 175 ألف موعد وعملية طبية.

وأخبرت ماكاي راديو 4 في بي بي سي ”سيكون التأثير من القوة بحيث سيؤثر هذه المرة على سلامة المريض، وهذا مبعث قلق بالغ لكل قيادي في الرعاية الصحية.”

خطط للإضراب الثلاثاء الأطباء حديثو التخرج وسيكون الأحدث في سلسلة إجراءات عمالية معرقلة من العاملين بالقطاع العام المطالبين برفع أجورهم بعد تجاوز معدل التضخم 10 بالمائة.

وتفاقمت أزمة تكلفة المعيشة بالارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والطاقة.

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