كييف: مستندات الهجوم المضاد المزعوم مزيفة

المصدر: د ب ا

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أكدت كييف اليوم الجمعة، أن المستندات التي تزعم أنها معلومات سرية حول استعدادات أوكرانيا لشن هجوم مضاد، مزيفة، وذلك ردا على تقرير نشرته إحدى الصحف الأمريكية.

وقال ميخايلو بودولياك مستشار المكتب الرئاسي في كييف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه: "منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، تدهور حال أجهزة الاستخبارات إلى وضع أصبح لا يمكنهم فيه إعادة تأهيل أنفسهم إلا عن طريق برامج الفوتوشوب و "مقالب المعلومات المزيفة".

وأضاف أن موسكو تحاول تعطيل هجوم أوكرانيا المضاد ولكن بدلا من ذلك ستتكشف خطط كييف قريبا على أرض الواقع.

وجاءت تغريدة بودولياك بعد أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز تفاصيل حول تسريب مستندات يفترض أنها سرية تقول إن الهجوم المضاد الأوكراني سيكتمل بحلول 30 أبريل.

وزعمت المستندات أن كييف أعدت لذلك 60 ألف جندي وأكثر من 250 دبابة وأكثر من 350 عربة مدرعة.

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