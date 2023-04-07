كييف ترفض اقتراح البرازيل بالتنازل عن القرم لروسيا

المصدر: د ب ا

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رفضت كييف اقتراحاً برازيلياً بتنازل أوكرانيا عن شبه جزيرة القرم في إطار اتفاق سلام مع روسيا.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليه نيكولينكو على موقع تويتر: "ليس هناك سبب قانوني أو سياسي او أخلاقي يبرر تنازل أوكرانيا حتى عن شبر من أرضها ".

وأضاف: " أي جهود وساطة لاستعادة السلام لا بد أن تكون مبنية على احترام السيادة والإعادة الكاملة لوحدة أراضي أوكرانيا بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة".

وجاءت تصريحاته رداً على اقتراح من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي اقترح أن تتنازل كييف عن القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

وأضاف لولا أن مسألة القرم يمكن مناقشتها، مشيرا إلى أن روسيا يجب ألا تسيطر على أي مناطق أوكرانية أخرى.



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