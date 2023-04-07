بوتين: تكامل دفاعي كبير بين روسيا وبيلاروسيا

المصدر: موسكو - وكالات

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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، أن بلاده وبيلاروسيا حققتا الكثير من التكامل وتعزيز التعاون بما في ذلك قطاع الدفاع.

وقال بوتين في كلمة خلال اجتماع مجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد في موسكو، نقلت وكالة «سبوتنيك» مقتطفات منها:

«أود أن أؤكد أن بلدينا توحدهما الصداقة التقليدية، والقيم الثقافية والروحية والأخلاقية المشتركة». وأوضح بوتين: «على هذا الأساس، نبني دولة الاتحاد معاً. وقد حققنا بالفعل الكثير، علمياً وتقنياً، في المجالات التعليمية والثقافية وغيرها».

وأضاف بوتين أن الرئيس البيلاروسي، إلكسندر لوكاشينكو، أثار مسألة تمديد بعض برامج الأمن، مشيراً إلى أنه يجب أن تتعامل الأجهزة الخاصة مع هذه القضية. وكان بوتين قد صرّح خلال لقاء مع لوكاشينكو، أن «موسكو ومينسك سوف تركزان على نظام الأمن في دولة الاتحاد».

ووفقاً للرئيس الروسي، فإن حكومتي البلدين منخرطتان حالياً في تنسيق وثيق في قضايا ضمان استقرار الاقتصاد الكلي، والتعاون بينهما يتطور في المجالين النقدي والمالي، والائتماني النقدي.

ويستضيف الرئيس الروسي، نظيره رئيس روسيا البيضاء في موسكو؛ لإجراء محادثات من المرجح أن تتناول مسألة نشر روسيا أسلحة نووية لدى جارتها.

رد فعل

في الأثناء، دافع «الكرملين»، أمس، عن قراره نشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء، مستنكراً في أعقاب انتقادات للتحرك من أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرغ.

وقال المتحدث باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف، لصحافيين إن الحلف هو الذي يتوسع صوب روسيا، لا العكس، لذلك فإن على موسكو اتخاذ خطوات للدفاع عن أمنها.

توسّع «الناتو»

وأضاف بيسكوف، عندما طُلب منه الرد على تصريحات ستولتنبرغ: «إن حلف شمال الأطلسي هو الذي يتوسع صوب روسيا، وليست روسيا هي التي تأخذ بنيتها العسكرية الأساسية صوب حدود حلف شمال الأطلسي».

وزاد بيسكوف «يزيد هذا التحرك من مخاوفنا وقلقنا على سلامتنا... ونتخذ تدابير لضمان أمننا. وسيحدث ذلك في كل مرة يقترب فيها الحلف من حدودنا، من أجل إعادة اتزان الهيكل الأمني في القارة».

فيما أكد موسكو أنها سوف تراقب من كثب أي نشر عسكري لقوات حلف «الناتو» في فنلندا وسوف ترد وفقاً لذلك. وكان ستولتنبرغ قد صرح أول من أمس الأربعاء، أن تحرك روسيا يخالف بياناً روسياً صينياً مشتركاً، ورد فيه أن الدول لا ينبغي لها نشر أسلحة نووية خارج حدودها.

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