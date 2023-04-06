واشنطن تدعو بكين لاختيار «الدبلوماسية» وليس «الضغوط» على تايوان

المصدر: أ ف ب

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اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس أنّ على بكين أن تختار طريق "الدبلوماسية" وليس "الضغوط" على تايوان، وذلك بعيد إرسال الصين سفناً حربية إلى المياه المحيطة بالجزيرة.

وقال المتحدّث باسم الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين "نواصل حضّ بكين على وقف ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان، واختيار ممارسة دبلوماسية بنّاءة".

وتابع باتيل "نظل ملتزمين الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة لمنع مخاطر أي نوع من سوء التقدير".

وأقر بوجود "خلافات" بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان، لكنه قال إن القوتين أدارتا تلك الخلافات مدى أربعة عقود.

جاء ذلك بعد لقاء في كاليفورنيا بين رئيسة تايوان تساي إنغ-وين ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، وهو أكبر مسؤول أمريكي يلتقي رئيسًا تايوانيًا على الأراضي الأمريكية منذ أن سحبت واشنطن اعترافها بتايوان لحساب الصين عام 1979.

ونشرت الصين التي حذّرت من إجراء الزيارة، سفنا حربية في مضيق تايوان، رغم أن رد فعلها يبقى حتى الآن أقل مما كان عليه عندما قامت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية السابقة نانسي بيلوسي بزيارة تايبيه في أغسطس.

ووصفت الولايات المتحدة زيارة تساي بأنها "عبور" في طريقها من أمريكا اللاتينية واليها.

وأضاف باتيل "لا سبب لتحويل هذا العبور المتماشي مع سياسة الولايات المتحدة الطويلة الأمد، إلى شيء آخر، أو استخدامه ذريعة للمبالغة في رد الفعل".

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