أوكرانيا تطلب 150 مركبة مشاة قتالية من بولندا

المصدر: د ب ا

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أكد متحدث باسم الحكومة البولندية، اليوم الخميس، أن أوكرانيا أضافت إلى طلبها للحصول على مركبات مشاة قتالية مدرعة من بولندا المجاورة 50 مركبة جديدة، ليصبح الإجمالي 150.

وقال المتحدث بيوتر مولر في العاصمة البولندية وارسو إنه سوف يتم شراء مركبات "كيه تي أو روسوماك" المدرعة بمساعدة مالية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك في أعقاب زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي لوارسو.

يشار إلى أن المدرعة روسوماك مزودة بمدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم وقادرة على حمل طاقم من ثلاثة أفراد وثمانية ركاب، وهي نسخة مرخصة من المركبة العسكرية الفنلندية "باتريا ايه ام في".

وعلاوة على ذلك، طلبت أوكرانيا تصنيع أكثر من 50 مدافع هاون ذاتية الدفع "ام 120 راك". ومن المقرر أيضا تسليم مئة صاروخ من أجل الأنظمة الصاروخية القصيرة المدى المضادة للطائرات.

ووفقا لمعلومات الحكومة البولندية، تصل القيمة الإجمالية لمعدات الدفاع الموردة إلى أوكرانيا من بولندا حتى الآن إلى 1ر2 مليار يورو (29ر2 مليار دولار).

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