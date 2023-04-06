بوتين يحمل أمريكا وأوروبا مسؤولية تدهور العلاقات

المصدر: عواصم - وكالات

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أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، السفيرين الجديدين للولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي في موسكو أن واشنطن والتكتل الأوروبي مسؤولان عن التدهور الكبير في العلاقات مع موسكو، وكان السفيران من بين 17 سفيراً، قدموا أوراق اعتمادهم رسمياً إلى بوتين في حفل بثه التلفزيون في الكرملين.

وأكد بوتين للسفيرة الأمريكية الجديدة لين تريسي أن دعم بلادها لما تعتبره موسكو انقلاباً في أوكرانيا عام 2014 أدى إلى الصراع الحالي بين موسكو وكييف، وقال: «سيدتي السفيرة، أعلم أنك قد لا تتفقين معي، لكن لا يسعني إلا أن أقول إن استخدام الولايات المتحدة لأدوات مثل دعم ما يطلق عليها «الثورات الملونة»، ودعم الانقلاب في كييف عام 2014 أدى في النهاية إلى الأزمة الأوكرانية الحالية».

وقال بوتين لسفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى روسيا رولان جالاراج، الذي تولى منصبه في سبتمبر: إن «الاتحاد الأوروبي بدأ مواجهة جيوسياسية مع روسيا».

إلى ذلك اتهم بوتين أجهزة استخبارات غربية لم يسمها بالضلوع في «هجمات إرهابية» في روسيا، وذلك بعد ثلاثة أيام من مقتل مدوّن عسكري روسي شهير في تفجير عبوة ناسفة في سانت بطرسبورغ.

ستارت 2

من جانبه، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أمس، أن المعاهدة الروسية - الأمريكية «ستارت 2» للحد من الأسلحة النووية محكوم عليها بالفشل، وفرص العودة لها ليست كبيرة، ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن ريابكوف قوله: «المعاهدة لم تمت لكنها في العناية المركزة». وأضاف: «فيما يتعلق بالاستعادة الافتراضية لوظائفها لا أعتقد أن الفرص كبيرة، ما لم تظهر الولايات المتحدة الأمريكية استعداداً لتغيير مسارها العدائي بشدة تجاه روسيا».

من جانبه أعلن المتحدث الصحافي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا يرى أي آفاق لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا حتى الآن، وقال: «لا نرى أي احتمالات لذلك حتى الآن».

زيلنسكي في بولندا

في الأثناء كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقوم بزيارته الرسمية الأولى إلى بولندا منذ بداية الحرب، وأكد رغبة بلاده الراسخة في الانضمام إلى حلف الناتو، وفي إشارة إلى الوضع على الأرض قال زيلينسكي: إن الجيش الروسي «لم يسيطر» على مدينة باخموت، التي تشهد قتالاً ضارياً، وباتت القوات الروسية تسيطر على 85 % منها، وفق مصادر إعلامية، وإذ وصف وضع قواته في المدينة بأنه «صعب جداً» ألمح زيلنسكي لاحتمال الانسحاب من المدينة، قائلاً «إذا كان هناك خطر فقدان أفراد، بسبب الحصار، فعندئذ بالطبع ستكون هناك قرارات مناسبة وصحيحة».

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