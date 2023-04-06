إعصار يضرب ميزوري الأمريكية ويقتل 5 أشخاص

المصدر: أ ف ب

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أعلنت سلطات ولاية ميزوري وسط الولايات المتحدة مصرع خمسة أشخاص على الأقل، أمس، من جراء إعصار.

وأكد المتحدث باسم شرطة المرور في ميزوري، السرجنت كلارك باروت، في رسالة، وفاة الأشخاص الخمسة.

وأظهرت مشاهد بثتها قناة «فوكس 2» المحلية أشجاراً مقتلعة ومنازل مدمّرة في قرية غلينالين الواقعة جنوب شرقي الولاية.

وقال مأمور مقاطعة بولينغر، كايسي غراهام، إن قرى عدّة في المقاطعة ضربها، ما يبدو، أنه إعصار كبير في الصباح الباكر.

وأضاف غراهام، عبر صفحة مكتبه على «فيسبوك»، أن عمليات البحث والإنقاذ جرت طوال النهار، مشيراً إلى أنها لا تزال مستمرة.

وأدّت الأعاصير والعواصف الرعدية، التي اجتاحت ولايات أمريكية عدّة، نهاية الأسبوع الماضي، إلى مصرع 32 شخصاً على الأقل.

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