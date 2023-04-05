برلوسكوني يدخل العناية المركَّزة

المصدر: أ ف ب

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دخل رئيس الحكومة الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلوسكوني، العناية المركَّزة.

وأوضح مصدر مقرَّب من رجل الأعمال، البالغ من العمر 86 عاماً، أنه نُقل اليوم إلى المستشفى بسبب مشكلة في القلب.

وقال المصدر إن برلوسكوني في قسم جراحة القلب بمستشفى سان رافاييلي في ميلانو (شمال)، مؤكداً بذلك معلومات نشرتها وسائل إعلام إيطالية.

ويقع المستشفى في ضواحي عاصمة لومبارديا، ويعد من أعرق المؤسسات الصحية في شبه الجزيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن رئيس الحكومة الإيطالي الأسبق أُدخل إلى المستشفى صباحاً بسبب صعوبات في التنفس، مؤكدةً أن حالته حالياً مستقرة.

وقال وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاجاني، أحد أبرز المسؤولين في حزب برلوسكوني: «إنه في العناية المركزة بسبب مشكلة التهاب لم تعالج بعد، لكنه يتكلم».

وكتبت رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني، على «تويتر»: «تشجَّعْ سيلفيو»، متمنيةً له الشفاء العاجل.

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