بوتين: واشنطن مسؤولة عن الأزمة الأوكرانية

المصدر: أ ف ب

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حمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، لدى تسلّمه أوراق اعتماد السفيرة الأميركية الجديدة لين ترايسي، الولايات المتّحدة مسؤولية "الأزمة في أوكرانيا".

وقال بوتين خلال مراسم أقيمت في الكرملين إنّ "العلاقات بين روسيا والولايات المتّحدة، والتي يتوقّف عليها أمن العالم واستقراره، تمرّ مع الأسف بأزمة عميقة".

وأضاف "لا يسعني إلا أنّ أقول إنّ دعم الولايات المتّحدة ... للانقلاب في كييف في 2014 أدّى في النهاية إلى الأزمة الأوكرانية الحالية"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي شهدتها أوكرانيا في 2014 وأسقطت النظام الذي كان موالياً لموسكو.

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