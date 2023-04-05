إيطاليا.. برلسكوني في العناية المركزة

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نقل رئيس الحكومة الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني (86 عاما) إلى المستشفى بسبب مشكلة في القلب حسبما ذكر مصدر مقرب من رجل الأعمال لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال المصدر إن سيلفيو برلسكوني في قسم جراحة القلب في مستشفى سان رافاييلي في ميلانو (شمال)، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها وسائل إعلام إيطالية.

بحسب وكالة الانباء الايطالية (انسا) ادخل برلسكوني الى المستشفى صباحا وحالته "مستقرة حاليا".

دخل برلسكوني الذي ينتمي حزبه "فورتسا ايطاليا" إلى الائتلاف الحكومي برئاسة جورجيا ميلوني، عدة مرات الى المستشفى في الآونة الأخيرة كان آخرها الأسبوع الماضي لإجراء فحوصات بحسب ما أعلنت أوساطه.

في أبريل 2021 أدخل الملياردير إلى المستشفى لأكثر من ثلاثة أسابيع بسبب "مضاعفات كوفيد-19" الذي أصيب به في سبتمبر 2020.

خضع خصوصا لعملية قلب مفتوح عام 2016 ، ثم عملية انسداد معوي في ربيع عام 2019.

لا يزال برلسكوني يشكل شخصية أساسية في الحياة السياسية الايطالية رغم ان حزبه بات دون نسبة 10% من نوايا الأصوات في استطلاعات الرأي.

وقد أصبح عضوا في مجلس الشيوخ مجددا بنتيجة الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وتولى برلسكوني رئاسة الوزراء ثلاث مرات منذ 1990 كما هيمن على الحياة العامة لسنوات من خلال امبراطوريته الاعلامية والرياضية.

وقد استبعد من مجلس الشيوخ في وفمبر 2013 اثر ادانته بتهمة تهرب ضريبي ومُنع من المشاركة في الانتخابات النيابية ست سنوات، لكنه أنتخب في البرلمان الأوروبي في 2019.

وهو شخصية مثيرة جدا للجدل في ايطاليا وأطلقت في حقه العديد من المحاكمات أثرت على مسيرته الطويلة.



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