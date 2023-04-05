زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب قبالة سواحل بنما

المصدر: أ ف ب

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أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.3 درجات ضرب قبالة سواحل بنما على المحيط الهادئ "الثلاثاء"، دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع وفيات أو أضرار.

وقالت الهيئة إن الزلزال كان سطحيا نسبيا ووقع على عمق 13 كيلومترا.

من جهتها، أعلنت وكالة الحماية المدنية في بنما "سينابروك" أن قوة الزلزال بلغت 6.7 درجات وضرب على بعد 72 كيلومترا من الساحل، حيث شعر به معظم سكان الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، لكن لم يبلغ عن وقوع وفيات أو أضرار.



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