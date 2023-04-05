دراسة: الحدّ من الاحترار ينقذ حياة مئات الآلاف في المنطقة

المصدر: عواصم- وكالات

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لفتت دراسة نُشرت، أمس، إلى أن الحدّ من الاحترار المناخي إلى أقلّ من درجتين مئويتين قد يمنع مئات آلاف الوفيات المرتبطة بالحرّ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محذرة من أن الوفيات المرتبطة بالحرارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستكون أعلى 60 مرة بحلول نهاية القرن إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء مناخي.

وتشير الدراسة التي نشرتها مجلة «ذا لانسيت بلانيتاري هيلث» العلمية، إلى أن تقليص انبعاثات غازات الدفيئة من شأنه أن يمنع 80 % من الوفيات المرتبطة بالطقس الحارّ، مقارنة بسيناريو لا يحصل فيه خفض للانبعاثات. في حال هذا السيناريو الأخير، تتوقع الدراسة وفاة 123 شخصاً لكل 100 ألف نسمة لأسباب مرتبطة بارتفاع الحرارة سنوياً حتى انتهاء القرن الحالي، أي أكثر من 60 مرة من معدّل الوفيات الحالي.

ويشمل المعدّل الذي تطرحه الدراسة 19 بلداً، لكن في إيران تحديداً يُرجّح ارتفاع النسبة إلى 423 وفاة لكل 100 ألف نسمة. وركّز خبراء كلية لندن للصحة والطب الاستوائي على المخاطر في هذه المنطقة. وبالمقارنة، ستشهد بريطانيا ارتفاعاً من ثلاث إلى تسع وفيات لكل 100 ألف شخص بحلول ثمانينيات الألفية الحالية بموجب ما تعتبره الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، سيناريو انبعاثات عالية، حيث لا تطبق الدول أي سياسات للتخفيف من الوضع.

واتفق ممثلو 196 دولة عضواً في الأمم المتحدة خلال مؤتمر في باريس في العام 2015 على العمل على ألا يتجاوز ارتفاع درجات الحرارة درجتين مئويتين مقارنة بالوضع ما قبل الثورة الصناعية وفي حدود 1,5 درجة إن أمكن.

تداعيات كارثية

وقال المعدّ الرئيسي للدراسة شاكور هجات: إن تداعيات تجاوز عتبة الدرجتين المئويتين ستكون «كارثية».

وقال: إن الوفيات الحالية المرتبطة بالحرارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منخفضة نسبياً بسبب عوامل الشباب وتكييف الهواء ومعرفة كيفية تجنّب درجات الحرارة الأكثر سخونة. وشدّد على ضرورة أن «تطوّر دول المنطقة وسائل أخرى، غير تكييف الهواء، لحماية مواطنيها من مخاطر الارتفاع الشديد للحرارة».

وأضاف: «يُمكن فرض تدابير للصحة العامة وخطط وطنية للحماية من ارتفاع الحرارة وأنظمة تنبيه. إنها إجراءات شائعة في أوروبا وأمريكا الشمالية وبعض مناطق آسيا ولكن ليس في الشرق الأوسط». ونبّه إلى ضرورة أن تطوّر «العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنظمتها الصحية لمواجهة تداعيات التغيّر المناخي».

وقال هجات: «إن درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ترتفع إلى حوالي 50 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، مما يعرّض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والكلى، وكذلك مرضى السكري ومشاكل عصبية أخرى، لخطر أكبر».

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