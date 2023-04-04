فنلندا عضواً بحلف الناتو رسمياً

المصدر: وكالات

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أصبحت فنلندا عضوا بحلف شمال الأطلسي (الناتو) رسمياً اليوم الثلاثاء.

واستكمل وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو عملية الانضمام بتسليمه وثيقة رسمية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمقر الحلف في بروكسل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "مع تسلمنا وثيقة الانضمام هذه، يمكننا الآن أن نعلن أن فنلندا هي العضو الحادي والثلاثون في حلف شمال الاطلسي".

وكانت فنلندا قد تقدمت بطلب للانضمام لعضوية الحلف مع السويد في مايو 2022 بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن طلبها واجه عراقيل بسبب معارضة أنقرة لانضمام السويد.

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