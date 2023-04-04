حظر الكاميرات في قاعة محاكمة ترامب

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر قاضي قرارا بمنع كاميرات القنوات التلفزيونية داخل قاعة محكمة مانهاتن، التي سوف تشهد توجيه الاتهامات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز أن قاضي المحكمة العليا بالولاية خوان ميرشان قرر في وقت متأخر من أمس الاثنين أنه سوف يتم السماح لخمسة مصورين بالدخول لقاعة المحكمة، ولكن سوف يتم قصر كاميرات الفيديو على الممرات، كما سوف يُمنع الصحفيون من اصطحاب أجهزة لاب توب داخل القاعة.

وكتب في قراره " لم تشهد الولايات المتحدة في تاريخها توجيه اتهامات جنائية لرئيس حالي أو سابق. توجيه الاتهامات لترامب اجتذب اهتماما عاما وإعلاميا غير مسبوق".

وتتعلق جلسة اليوم بقضية إعطاء ترامب أموالا للممثلة ستورمي دانيلز من أجل إخفاء علاقة جمعته بها. ويعتزم أن يقول ترامب اليوم أنه غير مذنب فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز