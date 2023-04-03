مقتل ألمانيين في تحطم طائرة فائقة الخفة

المصدر: د ب ا

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لقي ألمانيان حتفيهما في تحطم طائرة فائقة الخفة في كرواتيا.

وذكرت الوكالة الكرواتية للتحقيق في حوادث النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية اليوم الاثنين أن الطائرة ذات المقعدين المسجلة في ألمانيا وهي من طراز فلايت ديزاين سقطت أرضا في مطار بولا الإقليمي على مسافة نحو 50 مترا من مدرج الهبوط وذلك بعد إقلاعها مباشرة.

وكان الحادث وقع يوم الجمعة الماضي.

ولم يوضح بيان الوكالة سبب الحادث، وأشار البيان إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

وكانت الطائرة الصغيرة في طريقها إلى مدينة بورتوروز في سلوفينيا المجاورة.

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