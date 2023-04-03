عبدالله بن زايد ورئيس وزراء اليونان يبحثان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة أثينا معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتمنياته لجمهورية اليونان الصديقة الازدهار والرخاء، مؤكداً عمق روابط الصداقة التي تجمع بين البلدين.

من جانبه رحب معالي رئيس الوزراء اليوناني بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق وحمله تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرخاء والتميز، مؤكدا أن الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة ومتميزة.

وجرى خلال اللقاء بحث مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى جمهورية اليونان شهر أغسطس الماضي ودورها في دفع مستوى الشراكة بين البلدين إلى أفق أرحب من النمو والتطور.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي رئيس وزراء اليونان بهذه الزيارة ونتائجها المثمرة التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وخلقت فرصا واعدة لتطوير التعاون المشترك في العديد من المجالات الحيوية.

وتطرقت مباحثات الجانبين أيضا إلى أهمية تعزيز التعاون على الصعيد الاقتصادي والتجاري حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 561 مليون دولار أمريكي في عام 2021، بنسبة نمو بلغت حوالي 68 في المائة مقارنة بعام 2020.

كما بحثا أطر التعاون المشترك في قطاع الطيران وأهمية العمل بشكل مستمر لزيادة الرحلات المباشرة بين البلدين التي حققت مستويات جيدة الفترة الماضية.

وناقش سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين والعمل في إطار المنظمات الدولية وبحثا الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن دولة الإمارات وجمهورية اليونان ترتبطان بشراكة استراتيجية متطورة ومتنامية قائمة على أسس صلبة من الصداقة والاحترام المتبادل.

وأضاف سموه أن علاقات التعاون الثنائي بين البلدين شهدت على مدار عقود تطورا وازدهارا في شتى المجالات، مؤكدا أن دولة الإمارات وجمهورية اليونان تحرصان على استثمار كافة الفرص المتاحة لتوسيع شراكتهما وتنميتها بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما ويسهم كذلك في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشاد سموه بالدور البارز والبنّاء الذي تقوم به جمهورية اليونان الصديقة عبر الإسهام في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.

حضر اللقاء سعادة عمر سيف غباش مساعد الوزير للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسعادة سليمان حامد المزروعي سفير الدولة لدى جمهورية اليونان.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي قد وصل في وقت سابق إلى اليونان في زيارة عمل حيث أقيمت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى المطار واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين.

عبد الله بن زايد ورئيس وزراء #اليونان يبحثان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشتركhttps://t.co/gutZ3Qg9CW@ABZayed pic.twitter.com/4uPu4ChLNW — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 3, 2023

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