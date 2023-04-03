بوتين يعلن إنشاء صندوق لدعم الجنود المقاتلين في أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين مرسوما يقضي بإنشاء صندوق خاص لتقديم الدعم للجنود المشاركين في حرب أوكرانيا وعائلاتهم.

ونشر المرسوم الإثنين على الموقع الرسمي للحكومة دعما "للمدافعين عن الوطن".

وتهدف هذه الإجراءات إلى "ضمان حياة كريمة" للجنود المشاركين في العملية في أوكرانيا ولعائلاتهم وأطفالهم، بحسب المرسوم.

وكان بوتين أعلن عن اجراءات الدعم في خطاب ألقاه في 21 من فبراير الماضي، بعد عام تقريبا من إرساله قواته العسكرية إلى أوكرانيا.

وقال بوتين في حينه "من واجبنا دعم العائلات التي خسرت احبائها ومساعدتهم على تربية أطفالهم ومنحهم التعليم والوظيفة".

ومن المقرر أن يقدم الصندوق "مساعدات محددة خصوصا لعائلات الجنود القتلى بالإضافة إلى المقاتلين السابقين في العملية العسكرية الخاصة"، بحسب بوتين.

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