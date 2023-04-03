حزب الائتلاف الوطني يتصدر الانتخابات التشريعية في فنلندا

المصدر: وام

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تصدّر حزب الائتلاف الوطني، بزعامة بيتيري أوربو، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في فنلندا أمس، متقدّماً بفارق ضئيل على «حزب الفنلنديين»، بينما حلّ ثالثاً الحزب الاجتماعي الديمقراطي، بزعامة رئيسة الوزراء سانا مارين.

واعترفت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين بهزيمتها، وهنأت، في خطاب أمام أنصارها، الائتلاف الوطني.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية العامة «إيل» أن النتائج النهائية تشير إلى أن حزب الائتلاف الوطني، بزعامة بيتيري أوربو، سيحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل (48 مقعداً)، وحزب الفنلنديين (46 مقعداً)، في حين سيحصل الحزب الاجتماعي الديمقراطي على 43 مقعداً.

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