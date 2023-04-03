لقاء ياباني صيني لأول مرة منذ 3 أعوام

المصدر: (بكين - د.ب.أ)

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التقى وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي بنظيره الصيني تشين جانغ في الصين أمس، لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وناقش الوزيران الخلافات في الرأي بين الدولتين، وناشد تشين جانغ اليابان «الفهم الصحيح للصين»، وطالبها بـ«إظهار الحكمة السياسية» في العمل مع الصين لتحسين التقارب وإدارة الخلافات وإزالة العقبات وتقليص الأعباء على العلاقات الثنائية.

وأضاف أن الهدف «بناء علاقة صينية - يابانية تلبي متطلبات العهد الجديد».

وقال الوزير الصيني في إشارة واضحة إلى تحالف اليابان مع الولايات المتحدة: «في ظل التباين والاختلاف، فإن تشكيل تكتلات والصراخ والضغط لا يساعد على حل المشكلات، ولكنه سيؤدي فحسب إلى تعميق التباعد».

وكانت آخر زيارة يقوم بها وزير خارجية ياباني للصين قبل جائحة كورونا في أواخر عام 2019، كما كان آخر لقاء مباشر بين وزيري خارجية الدولتين في أواخر عام 2020.

وبالنظر إلى قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع بالعالم «جي7» المنتظرة في مايو القادم في مدينة هيروشيما اليابانية وإلى رئاسة اليابان للمجموعة حالياً، أعرب وزير الخارجية الصيني عن أمله في أن تحدد اليابان «نبرة الاجتماع والتوجه به على نحو صائب».

واحتج وزير خارجية اليابان خلال المباحثات على القبض على موظف في شركة استيلاس للأدوية لاتهامه بالتجسس في الصين، وطالب بالإفراج الفوري عنه

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