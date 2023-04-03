ترامب أمام المحكمة غداً وسط مخاوف من اضطرابات

المصدر: واشنطن - وكالات

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يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، غداً الثلاثاء، أمام المحكمة الجنائية في نيويورك بعدما وجهت إليه التهمة رسمياً في قضية «شراء صمت ممثلة عام 2016»، في حدث غير مسبوق لرئيس أمريكي سابق.

ويتحسب الأمريكيون إمكانية حدوث اضطرابات على خلفية هذه المحاكمة. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلاً عن بيان صادر عن حملته أن ترامب سيدلي بتصريحاته في الساعة 0815 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة غداً في نيويورك.

وندّد محامو ترامب بتصويت هيئة محلّفين لصالح توجيه الاتّهام لموكّلهم، واصفين الأمر بأنه «اضطهاد سياسي»، فيما أعلن الملياردير الجمهوري أنه سيلقي مساء الثلاثاء كلمة في دارته في مارالاغو في فلوريدا. ورفض محامي ترامب جو تاكوبينا التّهم المرتقب توجيهها لموكّله ووصفها بأنها أشبه بسيناريو في «عالم مقلوب رأساً على عقب». وقال المحامي في تصريح لشبكة «سي ان ان» الإخبارية الأمريكية «إنها قضية اضطهاد سياسي».

حملة اضطهاد

وجاء في بيان أمس، لترامب أنه سيلقي كلمة في بالم بيتش الساعة 20,15 بالتوقيت المحلي (00,15 ت غ). ووصف ترامب الملاحقات القضائية بحقّه بأنها «حملة اضطهاد» موجّهاً انتقادات للقاضي المكلّف النظر فيها.

وقد يُصبح الجمهوري البالغ 76 عاماً أوّل رئيس سابق أو في المنصب يُوجَّه إليه الاتّهام بارتكاب جناية، وذلك على أعتاب الانتخابات الرئاسية التي يسعى ترامب إلى خوضها في 2024.

لكن وكيلاً آخر لترامب هو المحامي جيمس تراستي قال في تصريح لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية إنه «بناء على ما نتوقّع أن يكون عليه الاتّهام، ستشوبه ثغرات قانونية وسيواجَه مبكراً بطلب رد مشروع». ولم ترد معلومات وافرة بشأن الإجراءات القضائية المتوقّعة في مانهاتن، حيث تتهيّأ الشرطة ووكالات إنفاذ القانون لتظاهرات احتجاجية وأخرى مضادّة.

وقال تاكوبينا «صدقاً لا أعلم كيف ستجري الأمور، آمل أن تسري بما أمكن من سلاسة»، مشيراً إلى أنه يتوقّع أن يكون أكثر اطّلاعاً. وقال محامي ترامب إنه لا يتوقّع أن يجبر موكّله على الظهور مكبّل اليدين أمام وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن الرئيس السابق سيكون بحماية وكالة الخدمة السرية المولجة عادة حماية الرئيس. وأعرب عن أمله بأن تجري الأمور «بما أمكن من رقي».

تهمتان أخريان

من جهته ندّد لاني ديفيس محامي كوهين، بتصريحات تاكوبينا، وقال في تصريح لشبكة «سي ان ان»: إن موكّله وفّر «وثائق أساسية» تدعم التّهم المتوقّع توجيهها في القضية. وأشار إلى أن تهماً مماثلة قد توجّه على صلة بالعارضة ونجمة محلة بلايبوي السابقة كارن مكدوغال التي لم تستقطب القدر نفسه من الاهتمام. وقال «تذكّروا .. هناك جريمتان».

وقال بيل بار الذي تولى وزارة العدل في عهد ترامب إنه ينصح الرئيس السابق بألا يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه. وقال في تصريح لشبكة فوكس «أعتقد أنها فكرة سيئة جداً لترامب لأنه يفتقر لضبط النفس».

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