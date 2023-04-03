أوكرانيا.. باخموت «تلتهب» وروسيا تنشر قوات المظلات

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد منطقة الدونباس التي ضمتها روسيا شرقي أوكرانيا قتالاً عنيفاً، وأكد القادة الأوكرانيون بأن الوضع في مدينة باخموت «ملتهب»، فيما قتل مدون عسكري روسي شهير بتفجير في مدينة بطرسبورغ.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها للوضع اليومي إن هناك قتالاً عنيفاً في مناطق الدونباس، حيث يخوض الجنود معارك في ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.

وذكر التقرير أن الجنود الأوكرانيين صدوا حوالي 50 هجوماً روسياً على مدار أمس. وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ميليار على فيسبوك إن الوضع لا يزال «متوتراً للغاية» في باخموت. وقالت إن روسيا تنشر الآن وحدات من قوات المظلات إلى جانب جنود من قوات مجموعة «فاغنر».

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الوضع العسكري حول باخموت، التي تحاصرها القوات الروسية، «ملتهب للغاية».

وأضاف في خطابه الليلي عبر الاتصال المرئي «شكراً لجنودنا الذين يقاتلون في أفدييفكا ومارينكا وباخموت. وخاصة باخموت.. الوضع هناك ملتهب للغاية».

وسط المدينة

وقال المحلل العسكري الأوكراني البارز أوليه غدانوف إن القتال اجتاح وسط المدينة. وأضاف أن القوات الأوكرانية صدت 25 هجوماً، لكن القوات الروسية استولت على مصنع آزوم للمعادن والذي ظلت القوات الأوكرانية تدافع عنه لأيام.

وقال غدانوف الذي تربطه علاقات وثيقة بالجيش الأوكراني في مقطع مصور على موقع يوتيوب إن الجيش الروسي «يهاجم وسط المدينة من الشمال والشرق والجنوب ويحاول الاستيلاء على المدينة بالكامل». وتابع «حققنا نجاحات في بعض الأماكن ونشن في بعض الأماكن هجمات مضادة. لكن العدو يسجل نجاحات في بعض الأحيان نظراً لعدد قواته وعدد الهجمات التي ينفذها يومياً».

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في تقرير، إنه «في الساعات الأربع والعشرين الماضية شن العدو ضربتين صاروخيتين و30 ضربة جوية وشن أكثر من 40 هجوماً باستخدام قاذفات صواريخ متعددة على مواقع قواتنا والبنية التحتية المدنية للمناطق المأهولة بالسكان»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».

مقتل مدون

في الأثناء، ذكرت وكالات أنباء روسية أن المدون العسكري الروسي المعروف فلادلين تاتارسكي قُتل في انفجار بمقهى في مدينة سان بطرسبرغ أمس. ونقلت الوكالات عن وزارة الداخلية تأكيدها وفاة تاتارسكي وإصابة 16 شخصاً.

ويتابع تاتارسكي، واسمه الحقيقي ماكسيم فومين، على تيليغرام أكثر من 560 ألفاً وهو أحد أبرز المدونين العسكريين المؤثرين الذين كانوا يصدرون تعليقات على الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا.

وكان تاتارسكي من بين مئات المدعوين لحضور حفل ضخم استضافه الكرملين في سبتمبر الماضي لإعلان ضم روسيا لأربع مناطق في أوكرانيا.

وقال موقع إلكتروني تابع لمدينة سان بطرسبرغ إن الانفجار وقع في مقهى كان مملوكاً في السابق ليفغيني بريغوغن مؤسس مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة. ولم يصدر بعد ما يشير إلى مسؤولية جهة معينة عن الانفجار.

وإذا كان استهداف تاتارسكي متعمداً، فستكون هذه عملية الاغتيال الثانية على الأراضي الروسية لشخصية بارزة مرتبطة بحرب أوكرانيا.

واتهم جهاز الأمن الاتحادي الروسي أجهزة المخابرات الأوكرانية في أغسطس الماضي بقتل الصحافية الناشطة داريا دوغينا، في هجوم بسيارة ملغومة بالقرب من موسكو.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز