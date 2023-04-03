عاصفة تجتاح أمريكا وسيول تغرق سيدني

المصدر: عواصم - وكالات

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أفاد مسؤولون وتقارير إعلامية بأن عدد القتلى جراء العاصفة العنيفة التي أحدثت أعاصير في المنطقة الجنوبية ومنطقة الغرب الأوسط بالولايات المتحدة ارتفع إلى 29 قتيلاً على الأقل في مطلع الأسبوع، فيما تسببت الأمطار الغزيرة في تدفق السيول بسيدني أكبر مدن أستراليا.

وذكرت إدارة شرطة ممفيس بولاية تنيسي أنه تم العثور على ثلاث جثث أول من أمس، بعد أن تسببت الرياح العاتية الناجمة عن العاصفة في سقوط أشجار على عدة منازل. وقال مسؤولون في مقاطعة ماكنيري بولاية تنيسي إن شخصين آخرين لقيا حتفهما، وكانوا أعلنوا عن سبعة قتلى أول من أمس، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وذكرت إدارة الموارد الطبيعية بولاية إنديانا بأنه تم العثور على جثتي زوجين في مخيم بحديقة مكورميك كريك الوطنية بمقاطعة أوين بالولاية. ووردت أنباء عن وفاة 15 آخرين جراء العاصفة، التي أحدثت أعاصير في مناطق عدة، في ولايات آركنسو وإيلينوي وإنديانا وديلاوير ومسيسبي وألاباما. وأصيب العشرات وتعرضت مباني كثيرة لأضرار أو دمار.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة «كارثة كبرى» في آركنسو أمس، وأمر بتقديم الدعم الاتحادي للمساعدة في التعافي. وأصدر المركز الوطني للتنبؤ بالعواصف تحذيراً من طقس سيئ أمس، في أجزاء من شمال ولاية تكساس وشمال شرقها في أنحاء مدينتي دالاس وفورت وورث، بما في ذلك هطول ثلوج ضخمة وهبوب رياح عاتية و«إعصار قوي أو إعصارين». وأضاف المركز أنه يتوقع طقساً مماثلاً، بما يشمل عواصف رعدية، يوم الثلاثاء في أغلب أماكن الغرب الأوسط بين شيكاجو بولاية إيلينوي وليتل روك بولاية آركنسو.

أمطار سيدني

وتسببت الأمطار الغزيرة في تدفق سيول في سيدني أكبر مدن أستراليا، ما دفع السكان لحماية منازلهم بأكياس الرمال وطلب المساعدة، بعد تحذيرات مسبقة من السلطات من سوء الأحوال الجوية. وتلقت سلطات الطوارئ 50 اتصالاً لطلب المساعدة في حماية ممتلكات من سكان في سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز. وتركزت أغلب الطلبات حول المساعدة في وضع أكياس الرمال وسد الثقوب في أسطح المنازل.

وشهدت سيدني في 2022 أكبر معدل لهطول الأمطار منذ 164 عاماً، وذلك بعد تعرض منطقة الساحل الشرقي لأستراليا لظاهرة (لا نينا) المناخية للعام الثالث على التوالي والتي صاحبتها أمطار غزيرة.

وقال متحدث باسم خدمة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز إن شخصين جرى إنقاذهما من سيارات حاصرتها مياه الفيضانات في ضواحي سيدني. وأضاف المتحدث ناصحاً السكان «لا تقودوا السيارات أو تركبوها عبر مياه السيول».

وخارج سيدني، تلقت السلطات 27 طلباً للمساعدة في منطقة الساحل الأوسط الواقعة على بعد حوالي 87 كيلومتراً شمال المدينة. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيراً من عاصفة رعدية شديدة قد تتعرض لها مناطق في سيدني، وتوقعت هطول أمطار غزيرة وسيولاً محتملة وحذرت من أن المدينة ستشهد مزيداً من الأمطار هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم خدمة الطوارئ في الولاية «يمكن أن يتغير هذا الوضع بسرعة، لذا إذا كان الناس يراقبون الظروف ويأخذون بعين الاعتبار تلك التحذيرات... فسيكون ذلك ممتازاً للحفاظ على سلامة الناس».

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