وزيرة العمل الإسبانية تعلن ترشحها لمنصب رئيس الوزراء

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز اليوم الأحد أنها تخطط للترشح لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات البرلمانية لهذا العام، على رأس تحالف سومر اليساري الذي تشكل مؤخرا.

وجاء إعلان دياز، وهي محامية عمالية تشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في الحكومة الائتلافية اليسارية في إسبانيا، في تجمع لتحالف سومر عقد في مدريد، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء.

وتأسس الحزب الجديد العام الماضي، بهدف توحيد اليسار في إسبانيا وخوض انتخابات عام 2023.

وتعني هذه الخطوة أن دياز لن تضطر إلى التنافس على قيادة حزب العمال الاشتراكي الإسباني ضد سانشيز.

ووفقا لاستطلاعات الرأي، تعد دياز حاليا السياسية الرائدة الأكثر شعبية في إسبانيا.

وقالت: "أهدف إلى أن أكون رئيسة وزراء بلادنا" وذلك وسط هتافات ثلاثة آلاف من أنصارها، وأعربت عن فخرها بعمل حكومة سانشيز حتى الآن.

وأضافت: "لكن هذه ليست سوى البداية. نريد أن نحقق الكثير. علينا أن نغير الكثير من الأشياء".

ويهدد ترشيح دياز بانقسام اليسار الإسباني. وهي تحظى بدعم العديد من الأحزاب على يسار الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، ولكن ليس من حزب بوديموس، أقوى هذه الأحزاب.

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