زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب أفغانستان

المصدر: د ب ا

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ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات مدينة "فايز آباد"، عاصمة ولاية "بدخشان" الأفغانية ، اليوم الأحد، طبقا لما ذكره المركز الوطني الهندي لعلوم الزلازل(إن.سي.إس).

ووقع مركز الزلزال، في بلدة "إيشكاشم"، بمنطقة "جورنو-باداخشان" في طاجيكستان وشعر به السكان حوالي الساعة الثالثة و33 مساء بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 130 كيلومترا، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وهذا ثالث زلزال ، يضرب ولاية "بدخشان" الأفغانية، في غضون خمسة أيام.

وكان زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب شرق العاصمة الأفغانية كابول، صباح الأربعاء الماضي.

كما وقع زلزال قوي بأفغانستان ، بلغت شدته 6.8 درجات في الأسبوع الماضي ، وشعر به السكان في الدول المجاورة، بما في ذلك باكستان وطاجيكستان والهند.



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