27 قتيلا جراء انهيار أرضي بالإكوادور

المصدر: أ ف ب

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ارتفعت إلى 27 قتيلا حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في جنوب الإكوادور حسبما أعلنت السلطات السبت بينما لا يزال 67 آخرون مفقودين.

وقال مكتب المدعي العام الإكوادوري عبر تويتر إنه أمر بإخراج جثتين إضافيتين عثر عليهما تحت الأنقاض لترتفع بذلك إلى 27 قتيلا حصيلة الانهيار الأرضي في منطقة ألاوسي.

في أحدث تقرير لها الجمعة تحدثت الأمانة الوطنية لإدارة المخاطر عن 38 جريحا و67 مفقودا و850 متضررا من الانهيار الأرضي.

وقالت السبت إن "فرق الإنقاذ تواصل لليوم السادس تواليا البحث عن أشخاص مفقودين".

وانهار قسم كبير من سفح جبل جراء الأمطار الغزيرة على المنطقة التي تقع جنوب العاصمة كيتو ويبلغ عدد سكانها نحو 45 ألف نسمة، ما أدى إلى تدمير أو تضرر نحو 163 منزلا فيها، حسبما ذكرت إدارة الكوارث.

وكانت السلطات أعلنت الإنذار الأصفر في المنطقة منذ فبراير بعد انزلاقات أرضية أخرى.

وأقامت الحكومة ثلاثة مواقع لإيواء المتضررين من الانهيارات الأرضية التي شملت منطقة تزيد عن 24 هكتارا وأمرت بإخلاء نحو 600 منزل فيها أو بقربها.

وأعلنت الحكومة حال الطوارئ لمدة شهرين في 13 مقاطعة من أصل 24 في البلاد بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

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