18 شخصاً ضحايا عواصف ضربت الولايات المتحدة

المصدر: واشنطن - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقي 18 شخصاً على الأقل مصرعهم، أمس، جرّاء أعاصير وعواصف قوية، ضربت جنوبي الولايات المتحدة ووسطها الشرقي، دمّرت الكثير من المباني، بينما يستعد شمال شرقي البلاد لعواصف رعدية قوية محتملة، فيما اجتاحت موجة من الطقس الربيعي القاسي، أنحاء كثيرة من البلاد، هددت منطقة وسط البلاد من تكساس إلى البحيرات العظمى بعواصف رعدية وأعاصير.

وطالت الأعاصير المدمّرة ولاية آركنسو، حيث لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وفق ما أفادت حاكم الولاية الجنوبية الريفية، سارة هاكابي في مؤتمر صحافي.

واستيقظ سكان عاصمة الولاية ليتل روك، على مشاهد سيارات مقلوبة، وأشجار ضخمة وأعمدة هواتف مقتلعة، ومنازل مدمرة. وقال رئيس بلدية ليتل روك، فرانك سكوت لصحافيين «نعلم أن الكثير من الناس اضطروا للنزوح، ويبحثون عن ملجأ». بدورها، تمشط فرق الطوارئ بولاية آركنسو الأنقاض، بحثاً عن المزيد من الضحايا.

حالة الطوارئ

وقالت هاكابي إنها ناقشت الوضع مع الرئيس، جو بايدن، غداة إعلانها حالة الطوارئ، ونشر حوالى 100 من عناصر الحرس الوطني. فيما أبلغت خدمات إدارة الكوارث في ميسيسيبي، عن مصرع شخص وإصابات عديدة في مقاطعة بونتوتوك، على بعد 200 ميل جنوب ممفيس.

أما بلدة وين، شمال شرقي الولاية، فقد صارت «مقسمة تقريباً بسبب الأضرار الممتدة من الشرق إلى الغرب»، وفق ما صرحت رئيس البلدية، جينيفر هوبس، لشبكة «سي إن إن». فيما لقي شخص مسن مصرعه في ولاية ألاباما، عندما ضرب إعصار منزله، حسب ما أوردته سلطات مدينة هانتسفيل القريبة من الحدود مع تينيسي.

عاصفة شديدة

وفي بلدة بلفيدير الصغيرة، غربي شيكاغو في ولاية إلينوي، انهار جزء من سقف قاعة للحفلات الموسيقية، بعد مرور عاصفة شديدة، بينما كان الجمهور يشاهد عرضاً لفرقة لموسيقى «الميتال»، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية. وصرح رئيس إطفاء بلفيدير، شون شادل، بأن شخصاً واحداً لقي حتفه، وأصيب 28 آخرون بجروح، بينهم 5 تم نقلهم إلى المستشفى، بسبب إصابتهم بجروح خطيرة.

وفي ولاية إنديانا المجاورة (شمال)، قضى ثلاثة أشخاص في عاصفة في مقاطعة سوليفان، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن السلطات. وقال رقيب شرطة في الولاية، مات إيمز، إن 3 لقوا حتفهم في مقاطعة سوليفان. وقال المسؤول بالشرطة، جيسون بوبيت عبر «فيسبوك»، إن حالة طوارئ أُعلنت في المناطق المتضررة.

وأفادت قناة «فوكس نيوز»، نقلاً عن شبكة «فوكس ويذر» للأرصاد الجوية، بأن إعصاراً قتل شخصاً في مقاطعة ماديسون بولاية ألاباما، وتوفي آخر خلال عاصفة في مقاطعة بونتوتوك بولاية مسيسبي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز