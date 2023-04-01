وزير الدفاع الروسي: موسكو تعزز إنتاج الذخيرة

المصدر: د ب ا

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أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم السبت أن روسيا زادت من إنتاجها للذخيرة بشكل كبير.

وذكر شويغو في اجتماع لهيئة الأركان العامة أن "هذا يتعلق بالذخيرة العادية والذخيرة ذات الدقة العالية". ولم يدل بمزيد من التفاصيل الدقيقة.

وأضاف شويغو أن هذا سيمكن روسيا من تحقيق أهدافها من الحرب.

ويتحول العجز في الذخيرة إلى مسألة متزايدة الأهمية لأوكرانيا وروسيا في الصراع الدائر. ويعزز الحلفاء الغربيون لأوكرانيا، الذين يزودون البلاد بكميات كبيرة من الإمدادات العسكرية، إنتاجهم أيضاً.

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