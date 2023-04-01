ترامب أمام القضاء الثلاثاء.. ويعتبر التحقيق اضطهاداً سياسياً

المصدر: نيويورك - وكالات

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أفادت تقارير إعلامية أمريكية، أمس، بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، سوف يمثل أمام القضاء، يوم الثلاثاء المقبل بعد توجيه لائحة اتهامات بحقه في نيويورك، في سيناريو غير مسبوق، يتمثل في اعتقال رئيس سابق للولايات المتحدة ومحاكمته.

فيما نفى ترامب ارتكابه أي مخالفات، وندد بالتحقيق باعتباره «اضطهاداً سياسياً» من جانب المدعي العام الديمقراطي. في الأثناء، رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الإدلاء بأي تعليق على الاتهام التاريخي الذي وجه إلى سلفه ومنافسه المحتمل ترامب في انتخابات 2024 الرئاسية.

وسئل الرئيس الديمقراطي الذي يقوم بجولة في ميسيسيبي مراراً حول الموضوع من جانب الصحافيين الذين تجمعوا قبل مغادرته البيت الأبيض.

من ناحيته، قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، إن توجيه لائحة اتهامات لترامب يبعث برسالة «مروعة» للعالم عن نظام العدالة الأمريكي، سيشجع حكاماً مستبدين على إساءة استغلال السلطة. وأضاف بنس إن «هناك حكاماً ديكتاتوريين ومستبدين حول العالم سيتذرعون بذلك؛ لتبرير إساءة استخدامهم لما يسمونه بنظامهم الخاص للعدالة».

وقال محامي ترامب، جوزيف تاكوبينا، إن فريق الدفاع عن موكّله لم يعرف شيئاً عن الاتهام الموجّه إليه قبل مساء أول من أمس الخميس. وصرح تاكوبينا لشبكة «سي بي إس» إن فريق ترامب لم يطّلع للآن على لائحة الاتهام المختومة، مضيفاً أنه إنما يستقي معلوماته من تقارير إعلامية.

وتابع تاكوبينا «إنهم في فريق ترامب لا يعرفون ما هو الاتهام الموجه لموكلهم».

ولدى سؤاله عما يقوله ترامب بشأن الاتهامات، قال تاكوبينا: «إنه غير قلق على الإطلاق. أعني أنه مستاء وغاضب. إنه يتعرض لاضطهاد سياسي، هذا واضح لكثيرين، ليس فقط لمن في اليمين، ولكن أيضاً للذين في اليسار».

فيما قال السيناتور الجمهوري باري مور، عضو الكونغرس عن ولاية ألاباما، إن اتهام ترامب سيدفع الأمريكيين إلى «التساؤل عن نزاهة نظام العدالة» في البلاد. وأضاف إن وزارة العدل الأمريكية «تم استخدامها كسلاح»، واصفاً المحاكمة بالمعيبة والمثيرة للقلق.

في السياق، رد سياسيون ديمقراطيون بارزون على لائحة اتهام ترامب، مؤكدين المساواة أمام القانون. وكتبت الرئيس السابق لمجلس النواب، نانسي بيلوسي، عبر «تويتر» «لا أحد فوق القانون، ولدى الجميع الحق في المحاكمة لإثبات البراءة. آمل أن يحترم الرئيس السابق بشكل سلمي النظام، الذي يمنحه هذا الحق».

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن ترامب يخضع لنفس القوانين، التي يخضع لها أي أمريكي آخر. وأضاف «لا يتعين أن يكون هناك أي نفوذ سياسي ولا ترويع أو لا تدخل في القضية. أشجع منتقدي ومؤيدي ترامب على ترك العملية تمضي بسلام طبقاً للقانون».

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