بايدن يطالب روسيا بإطلاق سراح الصحافي الأمريكي الموقوف

المصدر: (واشنطن - وكالات)

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طالب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، روسيا، بإطلاق سراح مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال»، إيفان غيرشكوفيتش، بعدما ألقى جهاز الأمن الروسي، القبض عليه بتهمة التجسّس، وهي مزاعم نفتها الصحيفة «بشدّة».

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس»، أمس، عن بايدن قوله لصحافيين داخل البيت الأبيض، عندما سُئل عن رسالته إلى روسيا بشأن اعتقال غيرشكوفيتش: «دعوه يذهب». وعمّا إذا كان يعتزم طرد دبلوماسيين أو صحافيين روس في الولايات المتحدة، أجاب بايدن: «هذه ليست الخطة الآن».

في الأثناء، دعت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى طرد سفير موسكو وصحافيين روس من الولايات المتحدة، إذ نشرت في افتتاحيتها «طرد السفير الروسي من الولايات المتحدة والصحافيين الروس العاملين فيها، أقل ما يمكن فعله».

وفي الجانب الآخر، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لصحافيين «فيما يتعلق بطلب طرد جميع الصحافيين الروس، يمكن لصحيفة «وول ستريت جورنال» قول ذلك، لكنه لا ينبغي أن يحدث»، معتبراً أنه «لا يوجد سبب لذلك». وأضاف بيسكوف أن الصحافي الأمريكي «ضُبط متلبساً بفعل التجسس»، وأن «الحالة واضحة».

بينما حذر الكرملين واشنطن، من القيام بأي عمل انتقامي ضد وسائل الإعلام الروسية العاملة في الولايات المتحدة بعد توقيف الصحافي الأمريكي «متلبساً»، وفقاً لموسكو.

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