نائبة الرئيس الأمريكي تزور موقع منزل جدها في زامبيا

المصدر: أ ب

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توقفت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الجمعة، وسط جولة دبلوماسية مكوكية في إفريقيا من أجل شيء أكثر خصوصية: زيارة إلى منزل جدها لأمها في لوساكا، حيث كان يعيش كموظف حكومي هندي في الستينات.

كان بي في غوبالان يعمل لدى حكومة زامبيا المستقلة حديثا قبل ستة عقود على إعادة توطين اللاجئين، وأقام في 16 شارع الاستقلال، المكان الذي زارته هاريس عندما كانت طفلة صغيرة.

غالبا ما استشهدت هاريس بغوبالان كمصدر إلهام لها، إذ كتبت في مذكراتها لعام 2019 "كان جدي أحد الأشخاص المفضلين لدي في العالم وأحد أقدم التأثيرات وأكثرها ديمومة في حياتي".

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