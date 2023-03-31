صندوق النقد يقرض أوكرانيا 15.6 مليار دولار

المصدر: أ ف ب

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قال مصدر لرويترز إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق اليوم الجمعة على حزمة تمويل بقيمة 15.6 مليار دولار على مدى أربع سنوات لأوكرانيا لمساعدة البلاد في تلبية احتياجات التمويل العاجلة .

والقرض هو الأكبر لأوكرانيا منذ الحرب في 24 فبراير 2022، وأول حزمة مالية كبيرة يوافق عليها صندوق النقد لأوكرانيا.

ويأتي القرار ليضفي الطابع الرسمي على اتفاق على مستوى الخبراء توصل إليه صندوق النقد الدولي مع أوكرانيا يوم 21 مارس ويأخذ بعين الاعتبار مسار أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد الحرب.

ومن المتوقع أن يساعد الاتفاق في جذب تمويلات كبيرة لأوكرانيا من المانحين والشركاء الدوليين ومن بينهم البنك الدولي ومقرضين آخرين.

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