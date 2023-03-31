ترامب يمثل الثلاثاء أمام محكمة لمواجهة اتهامات جنائية

المصدر: أ ب

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يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة يوم الثلاثاء المقبل بعد توجيه لائحة اتهامات بحقه في نيويورك.

وأكد مسؤولو المحكمة مثوله يوم الجمعة، ما من شأنه أن يؤدي إلى سيناريو غير مسبوق يتمثل في اعتقال رئيس سابق للولايات المتحدة ومحاكمته.

تم الإعلان عن لائحة اتهام ترامب يوم الخميس. وجاء ذلك بعد تحقيق كبير لهيئة المحلفين في الأموال التي دفعت خلال الحملة الرئاسية لعام 2016 للتكتم على مزاعم بشأن علاقة خارج نطاق الزواج.

وتظل لائحة الاتهام نفسها سرية حتى الآن.

وينفي الرئيس الجمهوري السابق ارتكاب أي مخالفات، ويندد بالتحقيق باعتباره "اضطهادا سياسيا" من جانب المدعي العام الديمقراطي.

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