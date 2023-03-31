محامية ترامب: يُتوقّع مثول الرئيس السابق أمام المحكمة الثلاثاء

المصدر: أ ف ب

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قالت محامية دونالد ترامب لوكالة فرانس برس الجمعة إن الرئيس الأمريكي السابق يُتوقع أن يمثل أمام المحكمة الثلاثاء، بعد أن وجهت هيئة محلفين كبرى اتهامات إليه بشراء صمت ممثلة عام 2016.

وأوضحت سوزان نيتشيليس في بيان "نتوقع تلاوة لائحة الاتهام الثلاثاء" دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وأكد المدعي العام الخميس توجيه الاتهام للرئيس السابق وأفاد مكتبه بأنه تم الاتصال مع محامي ترامب لـ"تنسيق تسليم نفسه (...) من أجل مثوله لتلاوة الاتهام".

وقال المتحدث باسم مدعي عام مانهاتن ألفين براغ في بيان إنه "سوف يتم توفير الإرشادات عند اختيار موعد توجيه الاتهام"، مضيفا أن قرار الاتهام لا يزال مختوما.

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