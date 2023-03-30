الأولى منذ 7 عقود.. زيارة تاريخية لرئيس تايواني سابق الى الصين

المصدر: أ ف ب

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دعا الرئيس التايواني السابق ما ينغ جيو الخميس الى إبقاء التبادلات مع بكين، وذلك خلال زيارة تاريخية إلى الصين.

وهذه أول زيارة منذ أكثر من سبعة عقود يقوم بها مسؤول حالي أو سابق من تايوان الى الصين .

وقال ما في مناسبة لقاء مع مسؤول صيني الخميس إن "الناس على جانبي المضيق ينتمون الى الأمة الصينية نفسها وهم أحفاد الشعب الصيني".

وأضاف الرئيس السابق لحزب كوميتانغ البالغ 72 عاما والذي كان رئيسا لتايوان من 2008 حتى 2016 أن "جانبي مضيق تايوان يجب أن يحافظا على التبادلات وأن يعملا معاً وأن يبذلا كل الجهود الممكنة لتجنب الحروب والنزاعات والعمل على إعادة تنشيط الصين".

والتقى سونغ تاو رئيس المكتب الصيني للشؤون التايوانية وطلب منه نقل تحياته الى الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وخلال رئاسة ما، سجل تحسن كبير في العلاقات بين بكين وتايبيه. وعقدت قمة في 2015 جمعته مع الرئيس الصيني في سنغافورة فيما أبدى الحزب الديموقراطي التقدمي برئاسة رئيسة تايوان الحالي تساي تساي إينغ-وين تردداً أكثر في تطوير علاقات أقرب مع بكين.

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