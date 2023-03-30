9 قتلى في تحطم مروحيتين للجيش الأمريكي في ولاية كنتاكي

المصدر: أ ف ب

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قتل تسعة جنود في تحطم مروحيتين للجيش الأمريكي مساء أمس الأربعاء في الولايات المتحدة على ما أعلن ناطق الخميس.

تحطمت المروحيتان وهما من طراز بلاك هوك تابعتان للفرقة المجوقلة 101 حوالي الساعة 22,00 بالتوقيت المحلي (3,00 ت غ) خلال مهمة تدريب روتينية في ولاية كنتاكي.

وقال اللفتانت كولونيل أنتوني هوفلر "لقد قتل تسعة جنود خلال الحادث".

يمكن لكل من المروحيتين وهما من طراز بلاك هوك اتش اتش-60 أن تقل ما يصل الى 11 شخصا وقد تحطمتا في منطقة تريغ بشمال غرب فورت كامبل حيث مقر قيادة الفرقة المجوقلة 101.

وكان الجيش أعلن في وقت سابق في بيان أن "القيادة تركز حاليا اهتمامها على الجنود وعائلاتهم".

يتوجه حاكم ولاية كنتاكي أندي بشير صباح الخميس إلى فورت كامبل "لمساندة قواتنا وعائلاتهم بعد الحادث المأساوي الذي وقع الليلة الماضية".

وكانت طائرة تدريب تابعة للجيش الأمريكي تحطمت في سبتمبر 2021 في تكساس ما أرغم طياريها الاثنين على قذف نفسيهما منها.

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