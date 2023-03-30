وزارة الدفاع الصينية تؤكد استعدادها للعمل مع الجيش الروسي لتعزيز التعاون

المصدر: البيان

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أكدت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، أنها على استعداد للعمل مع الجيش الروسي لتعزيز التنسيق والاتصالات الاستراتيجية.

وتأتي تأكيدات وزارة الدفاع الصينية بعد زيارة تاريخية قام بها شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري إلى الاتحاد الروسي، بدعوة من فلاديمير بوتين رئيس الاتحاد الروسي.

وأفادت وزارة الدفاع الصينية بأن التدريبات المشتركة التي جرت بين البحرية الروسية والصينية والإيرانية مؤخراً "عمّقت الصداقة والتعاون العملي" بين الدول الثلاث.

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