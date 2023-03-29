عدوى بالجهاز التنفسي تبقي البابا فرنسيس في المستشفى

المصدر: أ ف ب

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تسببت عدوى بالجهاز التنفسي في إبقاء البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في المستشفى.

وأعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس، البالغ من العمر 86 عاماً، الذي أدخل المستشفى اليوم لإجراء فحوص مقرّرة مسبقاً، مصاب بعدوى بالجهاز التنفسي تستدعي بقاءه في المستشفى بضعة أيام.

وقال مدير الإعلام في الكرسي الرسولي، ماتيو بروني، في بيان، إن الفحوص كشفت عن وجود عدوى بالجهاز التنفسي (ليست إصابة بكوفيد-19) ستتطلّب بضعة أيام من العلاج الطبي في المستشفى.

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