الدنمارك تنتشل جسماً قرب أنابيب «نورد ستريم-2»

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وكالة الطاقة الدنماركية انتشال جسم قرب خط أنابيب «نورد ستريم-2».

وأوضحت، اليوم، أن الجسم الذي انتشلته أسطواني، وهو عبارة عن عوّامة دخان، مشيرةً إلى أنه تم رصده بالقرب من خط أنابيب الغاز الذي تعرّض للتخريب.

وقالت الوكالة، في بيان: «تم انتشال الجسم بمشاركة ممثل عن الشركة المالكة نورد ستريم 2 إيه جي» التي تعدّ غازبروم الروسية المساهم الأكبر فيها.

وعملية انتشال الجسم التي نُفّذت تحت إشراف وزارة الدفاع الدنماركية جرت في 28 مارس على عمق 73 متراً.

وقال البيان: «تشير التحقيقات إلى أن الجسم عبارة عن عوامة دخان فارغة تستخدم لوضع علامات بصرية».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف بنفسه، قبل أسبوعين، عن اكتشاف هذا الجسم الذي رصدته شركة غازبروم ولا يشكّل أيّ خطر أمني، لافتاً إلى دور محتمل في عملية التخريب.

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